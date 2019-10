Positano, Costiera amalfitana. Grande festa questa sera che sarà seguito in diretta da Positanonews, dalle ore 21.00, la Polisportiva San Vito Positano invita la cittadinanza alla presentazione della squadra di calcio, in vista di questo nuovo campionato. I cittadini auspicano in risultati positivi per quest’annata 2019/2020 e si affidano al talento delle giovani promesse. L’evento sarà ospitato dal Music On the Rocks, la discoteca fulcro dell’estate . Antonio Guida il presidente è entusiasta “Sentiamo la gente vicino , stasera sarà una gran festa. ” Dopo la presentazione della società e della squadra ci sarà un momento di divertimento e di rinfresco.