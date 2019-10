” BookSophia – Festival della Classicità “2019 a Massa Lubrense.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

1.1 19 Luglio 1992: una strage di Stato. dott. Salvatore Borsellino, dott. Vincenzo Iovino, dott. Domenico Marzaioli del ‘Movimento Agende Rosse’ ore 9:00 – Antica Cattedrale

su maxischermo anche in Sala delle Sirene presenta: dott. Antonino Siniscalchi Un lungo filo rosso che attraversa tutta l’italia, unendo la “strage di portella della ginestra”, che tiene a battesimo la “prima” Repubblica, a quelle del “ 92/93” preludio alla “seconda”. La “strage di Capaci”, quella di “via d’Amelio” a Palermo, di “via dei Georgofili” a Firenze e di “via Pastrengo” a Milano… tutte stragi a cui prendono parte mafiosi dell’ala militare e quelle che il giudice Giovanni Falcone definì “menti raffinatissime”… questi sono gli ambienti, la “miscela”, in cui matura, a distanza di solo 57 giorni dalla “strage di Capaci”, quella in via d’Amelio il “19 luglio 1992”, dove perderanno la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di polizia Emanuela Loi, Agostino Catalano, Claudio Traina, Eddie Walter Cosina e Vincenzo Li muli, unico sopravvissuto l’agente Antonio Vullo. L’agenda rossa che il magistrato portava sempre con sé, nella sua borsa di cuoio, scompare…

1.2 Incontro Citizen Science dott.ssa Rosa Linda Testa (AMP Punta Campanella) ore 9:00 – Sala Parco Marino La Citizen Science e le “specie aliene”

1.3 Riforma della giustizia: un laboratorio sempre aperto. dott. Sandro Ruotolo – dott. Carlo Franco Ore 11:00 – Antica Cattedrale presenta: avv. Sergio Fiorentino Da cronista anti-mafia Sandro Ruotolo ha condotto numerose inchieste, ne ricordiamo due: quella sulla Terra dei Fuochi – per la quale è sotto scorta in seguito alle minacce ricevute dal boss dei Casalesi Michele Zagaria – e quella sulla Trattativa Stato-Mafia, nella quale intervistò il collaboratore di giustizia Massimo Ciancimino. La lotta alla Mafia passa attraverso la riforma della giustizia. A che punto sono i lavori?

1.4 Cammorrista per vendetta, pentita per amore. Incontro con Rosa Amato. dott. Fabrizio Capecelatro – sign.ra Rosa Amato Ore 11:00 – Sala delle Sirene presenta: avv. Giovanna Staiano “Ho lasciato gli studi e sono diventata camorrista per vendicare mio fratello ucciso dai Casalesi”. La famiglia di Rosa cerca giustizia, inutilmente. E quando la giustizia latita, resta spazio solo per la rassegnazione. O per la vendetta. È così che gli Amato decidono di giocare sullo stesso terreno.

1.5 Presentazione del libro di Franco Gargiulo Storia della Città di Sorrento e della sua splendida Penisola dalla Preistoria all’Unità d’Italia a cura del dott. Gennaro Galano ore 11:00 – Sala Pro Loco Massa Lubrense L’autore è riuscito a raccogliere e a pubblicare le testimonianze più significative della storia locale con una sintesi preziosa. “Ma in questo libro sono narrati pure gli avvenimenti collegati alla storia del Regno di Napoli, perché la storia della Penisola Sorrentina è strettamente collegata ad essa, in maniera indissolubile, almeno fino al periodo ducale, epoca in cui, con un lento e faticoso percorso ancora in parte sconosciuto, Sorrento riuscì a rendersi indipendente”.

1.6 Incontro Citizen Science dott.ssa Carmela Guidone (AMP Punta Campanella) Ore 11:00 – Sala Parco Marino Un mare di rifiuti: emergenze e Best Practies

1.7 Lezione Itinerante

nelle scuole del territorio Ecologia e Biologia Marina

a cura di Carola Murano, Phd – Alfonsina Milito, Phd – Miriam Ruocco, Phd.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

2.1 La lezione del gallo di Bali e l’educazione interculturale prof. Giovanni Gugg

Università degli studi di Napoli Federico II Ore 9:00 – Antica Cattedrale presenta prof.ssa Luisa Esposito Nella letteratura antropologica, il gallo di Bali è la rappresentazione migliore dell’immedesimazione e della condivisione interculturale. Gli esseri umani sono sempre stati curiosi di comprendere il perché delle diversità umane, per cui nel corso della storia hanno prodotto innumerevoli descrizioni di popoli altri, di usanze singolari, di logiche ‘assurde’. In un mondo complesso e interconnesso come quello odierno, l’antropologia contemporanea ci dice che possiamo capirci e dialogare tra noi osservando il mondo con gli occhi dei nativi, cioè immedesimandoci nel quotidiano dell’altro, che a volte può essere un gallo balinese.

2.2 Contro ogni barriera: l’importanza del ‘design for all’. dott. Salvatore Cimmino – arch. Vittorio Ceradini Ore 9:00 – Sala Parco Marino In un’epoca caratterizzata dall’innovazione e dallo sviluppo tecnologico diviene fondamentale garantire alle persone con delle disabilità tutti quei benefici che il progresso rende realizzabili in termini di progettazione di strutture, programmi e servizi, in modo da consentire ai disabili di avere una vita libera dagli ostacoli della materia.

2.3 Paideia: Alessandro Magno e Augusto prof. Maurizio Rebaudengo Convitto Nazionale “Umberto I”​ ore 9:00 – Sala delle Sirene presenta: dott.ssa Francesca Cacace Parola derivata dalla prima età della vita, nella lingua latina è sostituita da lemma che indica il processo di costruzione dell’identità adulta (educatio, institutio) al servizio della comunità e – nei modelli – con un coinvolgimento diretto nei compiti della res publica. In un percorso necessariamente costretto entro limiti temporali, si illustreranno somiglianze e diversità tra le due culture classiche nel modo in cui hanno scritto di questo valore per noi socialmente fondativo, ma allora spesso confinato tra le pareti domestiche e dunque scientificamente sorvolabile (se non scavalcabile). Si cercheranno di evidenziare eventuali paradigmi nelle figure contrapposte di Alessandro Magno, da una parte, e Augusto, dall’altra, contravvenendo al canone plutarcheo (che associa l’imperatore ellenistico a Gaio Giulio Cesare), seguendo da vicino le fonti pervenuteci.

2.4 «Giacché la competenza è un bel tesoro e un gioiello per chi la possiede»: dalla Legge di Ippocrate ai valori culturali universali. prof.ssa Alessia Guardasole

CNRS – Sorbonne Université ore 11:00 – Antica Cattedrale Presenta: dott.ssa Roberta Gambardella La Legge di Ippocrate è un testo al quale recenti studi hanno restituito una datazione antica (V secolo a.C.) e uno statuto di autenticità. In esso troviamo una delle teorizzazioni più antiche della formazione dell’individuo, più specificamente, ma non esclusivamente, alla medicina. Mi propongo di partire dal messaggio veicolato dal padre fondatore della medicina razionale per scoprire come la concezione antica che « l’ottimo medico debba essere anche filosofo » sia in realtà una pietra miliare nello sviluppo della nostra cultura universale.

2.5 Scrittori del Sud:

omaggio a Francesco Durante

P. Isotta – C. Francoore 11:00 Sala delle Sirene Francesco Durante, scrittore, editore, operatore culturale, editorialista de «Il Mattino» è stata una delle menti più brillanti del Mezzogiorno. Ha insegnato Cultura e Letteratura degli Italiani d’America all’università Suor Orsola Benincasa di Napoli e in precedenza aveva insegnato Letteratura Comparata all’università di Salerno. I suoi libri su Napoli sono già diventati un cult della letteratura del Sud.

2.6 L’arte e la vita: storie che si intrecciano dott. Aldo Terminiello – Avv. Luca Vittorio Raiola ore 11:00 – Sala Parco Marino Come interagiscono l’arte e la vita? A questa domanda esistono probabilmente tante risposte quante le persone a cui lo si chiede. L’arte è vita o fuga dalla vita? La vita può essere una forma d’arte? Si può fare dell’arte la propria vita?

2.7 Lezione Itinerante

nelle scuole del territorio Ecologia e Biologia Marina

a cura del dott. Domenico D’Alelio – dott.ssa Emanuela Dattolo – dott.ssa Miriam Ruocco

SABATO 16 NOVEMBRE

3.1 Tavola Rotonda Abitare il domani: i classici al tempo della globalizzazione Magnifico Rettore prof. F. Tessitore – prof. E. Lauritano – prof. G. Marchi ore 9:00 – Chiesa S. Teresa – che cos’è un classico? – le radici classiche dell’Europa – perché leggere i classici? – nell’era di Internet ha senso tradurre dal latino e dal greco?

3.2 Incontri Citizen Science: il progetto M.A.R.E dott. D. Sgambati ed i volontari del progetto MARE (AMP Punta Campanella) ore 9:00 – Sala Parco Marino Il progetto M.A.R.E. : esperienze ed opportunità dei Programmi Erasmus

3.3 Scienza e tecnologia del vuoto e le sue applicazioni nell’industria e nella ricerca. dott. Simone Maria Scolari ore 9:00 – Antica Cattedrale Presenta: prof. Domenico Palumbo La vita sulla terra si è evoluta in presenza di un’ atmosfera. Abbiamo bisogno di aria ad una certa pressione per respirare e, se vogliamo andare nello spazio, dobbiamo costruire navicelle spaziali in cui creiamo un’atmosfera artificiale. La mancanza di atmosfera è ciò che tecnicamente chiamiamo vuoto. Lo scopo di questa presentazione è quello di spiegare cosa è il vuoto, come viene generato e controllato, e come viene utilizzato in tantissimi processi ad alta tecnologia. Verrà dimostrato come la scienza e tecnologia del vuoto ha reso possibile, per esempio, la realizzazione di dispositivi di telecomunicazione o di come ha permesso di dimostrare l’esistenza del bosone di Higgs. Infine, in maniera più generale, verrà spiegato il funzionamento del processo di progettazione all’interno di un’azienda di ingegneria.

3.4 Dal Delubrum al culto di Diana. pres. Stefano Ruocco – dott. Elisabetta De Simone ore 9:00 – Sala delle Sirene La fascia costiera tra Marina Lobra e il Capo di Massa rappresenta un unicum d’interesse archeologico che certamente riserverà sorprese, non essendo l’area compiutamente indagata. Tra i motivi di interesse va sicuramente annoverato i riferimenti al culto di Diana/Artemide.

3.5 Il rapporto con l’antico del primo turismo moderno: Pompei prof.ssa Nunzia Berrino Università degli studi di Napoli Federico II ore 11:00 – Chiesa S. Teresa Presenta: dott.ssa Maria Cristina Palumbo Sulle basi delle trasformazioni culturali, economiche, politiche e sociali di secondo Settecento, il viaggio di primo Ottocento accentuò sempre di più la componente diportistica, allentando la spinta erudita che era stata alla base del viaggio settecentesco. Proprio le scoperte di Ercolano e Pompei avevano contribuito a diffondere nella cultura occidentale una visione diversa dell’antico, che plasmò il gusto del tempo in molte parti d’Europa ; a questo si aggiunsero le istanze romantiche che, assegnando una centralità inedita al sentire individuale, legittimavano a instaurare un rapporto diretto con le testimonianze dell’antichità, sulla base della propria emotività e non più mediato dall’erudizione.

3.6 Non è una questione di bit: per un’educazione al digitale. dott. Roberto Reale

ore 11:00 – Antica Cattedrale Presenta: dott.ssa Ester Esposito Annah Arendt in “La condizione umana” ci invita ad occuparci «di ciò che facciamo», ossia del nostro modo di stare nel mondo: qui e adesso, in questo “pezzo” di storia. E allora la dimensione digitale diventa imprescindibile: che non è familiarità con device e smartphone, ma una dimensione profonda dell’essere, rinnovo di paradigmi in cui espressione, cognizione, socialità, lavoro, politica si ritrovano ad essere pratiche antiche mediate da strumenti nuovi. Educare al digitale significa allora educare a un modo consapevole di vivere il proprio ruolo nel tempo presente, come antidoto sì alla tecnocrazia ma anche alla pulsione iconoclasta degli apocalittici: in altre parole, come salvaguardia della democrazia.

3.7 . Museo delle antiche navi di Pisa negli Arsenali Medicei prof. Maurizio Di Puolo ore 11:00 – Sala delle Sirene Presenta: Luigi Gargiulo Definito ‘la Pompei in versione marittima’, il Museo delle Navi Antiche, presso gli Arsenali Medicei di Pisa, consta di 4700 metri quadri di superficie espositiva e 47 sezioni divise in 8 aree tematiche nelle quali sono esposte sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C. e circa 8mila reperti. La progettazione dell’exhibition design è opera di Maurizio di Puolo e Anna Ranghi. L’incontro vuole raccontare agli studenti i segreti di questa mostra e nel contempo dare loro cenni sul processo di sviluppo di una mostra, dall’idea iniziale all’allestimento finale.