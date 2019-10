Bomba d’acqua su Napoli. Grandine e migliaia di fulmini

Un’autentica bomba d’acqua si è schiantata sul capoluogo partenopeo, creando disagi all’intera città e soprattutto per chi al termine di una giornata di lavoro doveva usare i mezzi pubblici per rientrare a casa. Allagata la stazione della metropolitana di Piazza Garibaldi, piove anche nelle stazioni della Cumana. Disagi anche per chi si sta spostando con le Funicolari.

La protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico localizzato di tipo Giallo valevole dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre. I parchi pubblici e i cimiteri cittadini resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di «precipitazioni a carattere di rovescio o temporali, localmente di moderata intensità e si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali». Lo rende noto il Comune di Napoli.