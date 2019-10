Un resoconto della bomba d’acqua in Costiera amalfitana dalla Millennium di Amalfi sempre operativi come protezione civile.

L’allerta Gialla, emanata dalla Regione Campania, ha purtroppo trovato conferma, verso le ore 12:00! Tre nostre squadre, si sono attivate per situazioni emergenziali, nei comuni di competenza! Ad amalfi, intervento per supporto ascensori Luna Rossa, a Ravello, le piogge hanno causato l otturazione dei canali di scolo, funzionalità dei quali prontamente ripristinata, su richiesta della Polizia Locale. A Scala, una notevole quantità di fango ha invaso le strade e la piazza del Borgo di Pontone, i soccorsi, coordinati da sindaco, hanno visto l intervento anche della nostra autocisterna e del polispccorso, questa volta utilizzati per rimuovere fango e ripristinare canali di scolo!

Per fortuna, i danni della “bomba d’acqua” sono comunque stati contenuti, e la situazione, allo stato attuale, è rientrata nella norma! Le nostre unità, di concerto con i responsabili dei comuni convenzionati, restano in fase di ATTENZIONE!

Per info 089/831834 h24!