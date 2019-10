Bollywood a Positano con Neetu Singhe e Rishi Kapoor

Bollywood a Positano in Costiera amalfitana con Neetu Singhe e Rishi Kapoor che hanno scelto proprio Positano per godersi un La Costiera Amalfitana è terra dal grande fascino che ogni anno richiama migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo in Costa d’Amalfi

Cantanti, attori e protagonisti del jet-set internazionale scelgono le perle della Divina per passare le proprie vacanze.

Gli ultimi in ordine di tempo sono stati i divi di Bollywood Neetu Singhe e Rishi Kapoor che hanno scelto proprio Positano per godersi un periodo di relax.

Gli attoria hanno recitato insieme e singolarmente in molte pellicole di successo, gran parte distribuite sul mercato estero, tra le quali ricordiamo: Bobby, Raja, La paura nel cuore, Hum Tum, Om Shanti Om, Namastey London, Un pizzico d’amore e di magia, Housefull 2, Jab Tak Hai Jaan e Kapoor & Sons, Chorni, Raaj Mahal, Love Aaj Kal, Do Dooni