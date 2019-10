Bollywood a Positano e Costa d’ Amalfi uscito il film “War” ecco il trailer “Ghungroo” VIDEO

Bollywood a Positano e Costa d’ Amalfi uscito il film “War” del regista Siddharth Anand ecco il trailer “Ghungroo” . Un video musicale con gli attori Vaani Kapoor e Hrithik Roshan e la voce di Arijit Singh e di Shilpa Rao con più di un centinaio di ballerine, con alcune decine della Costiera amalfitana, fra queste le nostre del “Centro Danza”, la prestigiosa scuola positanese, che ballarono sulla spiaggia dello stabilimento più bello del mondo , per instagram, L’Incanto. Positanonews seguì le scene dalla spiaggia libera, era praticamente interdetto l’accesso, ma solo alla spiaggia in concessione dei privati addirittura in diretta sulla pagina facebook ufficiale ( guarda sotto ) .

Si facevano balli, ma anche giochi con palloni, passeggiate e riprese che furono favorite dal bel tempo.

Le scene furono girate anche a Minori e sulla Statale Amalfitana 163 passando per Atrani , Amalfi, Praiano fino a Tordigliano di Vico Equense al confine con Piano di Sorrento con le viste spettacolari sui Galli , Punta Campanella e Capri.

Gli attori a noi semisconosciuti godono di grande popolarità in India e nei paesi asiatici, tanto che furono necessarie guardie del corpo per far evitare l’avvicinamento dei curiosi durante le riprese sulla Spiaggia Grand.