Bellizzi, spacca la faccia alla ragazza perchè vuole un figlio maschio

Bellizzi ( Salerno ) , spacca la faccia alla ragazza perchè vuole un figlio maschio L’uomo è stato arrestato dai carabinieri ed è stato portato in carcere. L’episodio, l’ennesimo di violenza nei confronti di una donna, è accaduto a Bellizzi, nel Salernitano. L’uomo, trentacinque anni e già noto alle forze dell’ordine per altri reati specifici, aveva avuto già due bambini dalla propria giovane compagna: un maschietto ed una femminuccia. Ma voleva che la donna desse alla luce un altro figlio, e rigorosamente di sesso maschile. Una “richiesta” sfociata presto in un diverbio al quale l’uomo ha fatto seguire un pestaggio: ha aggredito e picchiato infatti la convivente e madre di due figli, pestandola selvaggiamente. Tanto da arrivare a fratturarle alcune costole, lussandole la mandibola e spaccandole un labbro.