Belen Rodriguez a Positano con uno scatto spettacolare

Belen Rodriguez si mostra sui social in uno scatto tra il mare della Costiera Amalfitana, con la sua solita sensualità, immortalando anche lo splendido tramonto, per coronare uno scatto davvero magnifico. A quanto pare la celebre showgirl di origini argentine, è il vacanza a Positano ed in Costiera per festeggiare il compleanno del suo ex marito, ed ora di nuovo compagno, Stefano De Martino. Il giovane ballerino, di origini Napoletane, ha scelto la sua terra per festeggiare il suo trentesimo compleanno, riunendo la famiglia De Martino e Rodriguez ancora una volta, in seguito al periodo della separazione. Nel post pubblicato su Instagram da Belen, la showgirl si ritiene probabilmente soddisfatta del suo stile di vita, con le parole “La vida me gusta”.