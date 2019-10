Belen a Capri

E’ giunta oggi a Capri via mare, per un pranzo a Marina Grande, Belen Rodriguez accompagnata dai suoi familiari.

La showgirl argentina ha raggiunto oggi l’isola in barca, a bordo del loro nuovo yacht Santiago, con cui, in mattinata hanno fatto anche un giro dell’Isola.

L’allegra comitiva ha quindi fatto una sosta gourmet al Ristorante L’Approdo a Marina Grande, il rinomato ristorante nei pressi del Porto Turistico, dove Belen ed i suoi commensali hanno gustato numerose prelibatezze a base di pescato del giorno.

Dopo pranzo, hanno fatto ritorno al proprio yacht, evitando i paparazzi che nel frattempo si erano appostati per immortalare la bellissima argentina.