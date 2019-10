Beccato a rubare motorini: 20enne sottoposto all’obbligo di dimora

Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri della Stazione di Maiori hanno eseguito una misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un 20enne incensurato di Tramonti, poiché nel mese di gennaio scorso si era reso responsabile del furto di due motorini. Il giudice del Tribunale di Salerno, oltre ad avere sposato la tesi della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, ha riconosciuto che sia ancora attuale il rischio di reiterazione del reato da parte del ragazzo. Ricordiamo che le indagini, condotte dai militari dell’Arma e durate per quasi due mesi, avevano fatto emergere le responsabilità del reo grazie ad alcune telecamere di video sorveglianza poste lungo il tragitto da Maiori (luogo in cui era avvenuto il furto) e Tramonti. Il giovane era stato infine “pizzicato” proprio a bordo di uno dei mezzi rubati ed aveva ammesso parzialmente le sue responsabilità. Le investigazioni hanno fatto emergere responsabilità anche per un altro ragazzo, minorenne, la cui vicenda penale è però stata trattata dal Tribunale per i minorenni di Salerno.