Avellino, smarrito Demon. La padrona: “Offro ricompensa di oltre 2500€”

E’ scomparso da circa tre settimane Demon, uno splendido cane di razza bovaro del bernese, di grossa taglia, chippato e non castrato. Stando a quanto riferisce la padrona, Demon potrebbe essere scappato, o peggio, rapito. Tutto ciò è accaduto a Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Tiziana è disperata, ed offre una ricompensa di oltre 2500 euro per chiunque le riporti il suo caro amico a quattro zampe.

Chiunque trovi Demon o abbia notizie a riguardo è pregato di contattare immediatamente Tiziana, al numero 3472876587.