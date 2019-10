Il ristorante “Le Arcate”, nella piazzetta Orlando Buonocore di Atrani è temporaneamente chiuso, sono tutti a Roma per la Laurea di Federica. Grande festa alla Università la Sapienza, ove ha concluso il percorso in Giurisprudenza con ottimo risultato. Federica è già nota in tutta la costiera quale animatrice e frequentatrice di vita sociale, nonché autrice del libro Tutta colpa di Walt Disney edito da Bottone, è un punto di riferimento ad Atrani per amici e turisti per la sua accoglienza e ristorazione. A lei vanno, le congratulazioni più vive e alla sua famiglia gli auguri per questa gioia, da parte della redazione tutta di Positanonews.