Atrani da oggi si festeggia la Santa protettrice Maria Maddalena . La penultima domenica del mese di ottobre è dedicata al Patrocinio di Santa Maria Maddalena, la cui festa da calendario cade invece in piena estata, il 22 luglio.

Proprio come a luglio, anche il Patrocinio di Santa Maria Maddalena è molto sentito dagli atranesi che si preparano a viverlo nel più assoluto rigore religioso e non potrebbe essere che così dato che il Patrocinio è la funzione tutelare di un Santo nei confronti della sua chiesa, della sua diocesi, della sua città, di un gruppo di persone o di un individuo.

Il Patrocinio di Santa Maria Maddalena inizia oggi pomeriggio con la recita del Santo Rosario in Collegiata a cui segue alle 18.00 l’esposizione della venerata statua della Santa e delle sue Reliquie. Dopo una breve processione all’interno della Chiesa seguirà la Santa Messa.

Il giorno dei festeggiamenti del Patrocinio è domenica 22 ottobre. Al termine della Santa Messa solenne che sarà celebrata in Collegiata, seguirà la Processione per le vie del paese. Ad accompagnare la Santa in Processione ci sarà il Gran Concerto Bandistico Città di Minori diretto dal Maestro Giovanni Vuolo.

Ecco il programma completo della festa del Patrocinio di Santa Maria Maddalena:

PROGRAMMA

Giovedì 17 Ottobre

ore 17:30 Santo Rosario.

ore 18:00 Solenne esposizione della venerata statua di S. Maria Maddalena e delle reliquie con breve processione all’interno della collegiata, Coroncina e Santa Messa solenne.

Venerdì 18 Ottobre

ore 17:30 Santo Rosario – Coroncina.

ore 18:00 Santa Messa.

Sabato 19 Ottobre

ore 17:30 Santo Rosario – Coroncina.

ore 18:00 Santa Messa.

Domenica 20 Ottobre

Patrocinio in onore di Santa Maria Maddalena

La mattinata della festa sarà allietata dal gran concerto bandistico “Città di Minori”, diretto dal maestro Giovanni Vuolo.

ore 10:00 Santa Messa solenne.

ore 11:00 Solenne processione con la venerata statua per le vie del paese.

ore 18:00 Santo Rosario – Coroncina.

ore 18:30 Santa Messa solenne.

Dopo si terrà una breve processione sul sagrato della collegiata con la benedizione dal terrazzo e seguente reposizione della venerata statua.

