Atrani, da lunedì 7 i lavori per il depuratore: ecco dove vigerà il divieto di sosta

Partiranno lunedì 7 ottobre ad Atrani i lavori del “Grande progetto di risanamento dei corpi idrici superficiali – Comparto 3”. I lavori interesseranno gran parte del Piazzale Marinella che, al termine degli stessi, si presenterà anche in una nuova veste per quanto riguarda la pavimentazione stradale. Durante tutto il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, e a partire dal 7 ottobre, sarà vietato sostare in Piazzale Marinella nello spazio che delimita i lavori, ovvero la zona centrale e quella prospiciente il tratto di spiaggia lato ponente. Inoltre, per consentire i lavori, ci sarà il divieto di transito e sosta a qualsiasi automezzo impiegato nelle operazioni di carico e scarico merci, ad esclusione di carrelli a trazione elettrica. Infine, per non recare danno ai residenti possessori di regolare contrassegno per la sosta di colore Verde, gli stessi potranno parcheggiare a Via dei Dogi negli stalli contrassegnati dal numero 1 al numero 21, ad esclusione dello stallo n.8.