Atrani entra nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente

Il Comune di Atrani è entrato definitivamente ieri, 30 ottobre 2019, in A.N.P.R., l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, ed è ormai un punto di riferimento unico per l’intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

Tramite ANPR il cittadino può richiedere i certificati anagrafici in qualsiasi comune, non solo quello di residenza; può chiedere la CIE (carta d’identità elettronica) in qualsiasi Comune, perché potranno essere utilizzati i dati anagrafici contenuti nella base dati ANPR per richiederne l’emissione.

Tra gli altri vantaggi di ANPR: