ATP Shanghai: storici quarti per Fognini e Berrettini! Capri esulta

Un eccezionale traguardo quello raggiunto ieri dai tennisti Fabio Fognini e Matteo Berrettini. I tennisti tricolori sono approdati per la terza volta nella storia ai quarti di finale di un Master 1000: sono entrati tra i migliori otto del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620. L’ultima volta che due italiani erano approdati ai quarti di un Masters1000 era a Monte-Carlo con Fognini e Sonego, prima ancora era successo 14 anni fa ad Amburgo, nel 2005, con Seppi e Volandri.

Ma esulta anche Capri per questo grande traguardo. I due eccezionali tennisti, infatti, sono testimonial Capri Watch. Questo il messaggio del CEO Silvio Staiano: “Bene, posso dire di essere orgoglioso che oggi, per la prima volta nella Storia, 2 italiani, Fabio Fognini e Matteo Berrettini, hanno raggiunto i quarti di finale di un unico Master 1000, sul veloce.

Pertanto, con altrettanto orgoglio, rivendico i risultati ed i successi dei nostri beniamini-testimonial che hanno portato e portano in alto il nome dell’Italia e di Capri Watch che, ricambia affettuosamente, portandogli fortuna dato che li ha visti sempre raggiungere il top, il risultato più prestigioso in carriera, durante l’accordo di partnership col nostro brand.

W il Tennis, W l’Italia e W Capri Watch!”.

L’ormai arcinota ditta Capri Watch nasce negli anni ’60, proprio grazie al negozio-gioiellino di Via Camarelle a Capri, la strada più chic e affascinante della splendida isola che fu meta dell’imperatore romano Augusto. Il negozio fu avviato da Oreste Staiano e dalla moglie Rosetta e per anni è stato un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come vetri di Murano e altri oggetti artigianali. La svolta, però, è arrivata negli anni ’90, quando i figli Alba e Silvio decisero di operare una sorta di rivoluzione, dedicandosi alla linea degli orologi, che ora sono diventati un marchio di fabbrica e sono famosi in tutto il mondo, Capri Watch Collection. Un’azienda che è ormai affermatissima e che punta sempre di più sulla qualità e non sulla quantità: una distribuzione che rimane quasi “artigianale” e mai “industriale” e che è il punto forte dell’azienda. E tra poco potrà affermarsi anche a Sorrento. Intanto gli orologi della linea “Capri Watch” rimangono tra i più imitati sul mercato.