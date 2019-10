ATALANTA DA SCUDETTO NAPOLI IMPATTA A FERRARA NON BASTA MILIK

La cronaca di Atalanta-Udinese 7-1

Atalanta-Udinese 7-1: al 37′ del st, Traore prende palla da sinistra, si accentra e scarica un gran sinistro sorprendendo Musso.

Atalanta-Udinese 6-1: al 6′ del st, fallo di Samir su Muriel, ineccepibile la decisione di Maresca. Il colombiano fa tripletta

al 6′ del st, fallo di Samir su Muriel, ineccepibile la decisione di Maresca. Il colombiano fa tripletta Atalanta-Udinese 5-1: al 6′ del st, palla dentro di Gomez per l’inserimento di Pasalic, che calcia con il destro beffando Musso.

Atalanta-Udinese 4-1: al 3′ del st, Gomez mette in mezzo per Muriel, bravo a staccarsi dal difensore e girare in rete con il destro



Atalanta-Udinese 3-1: al 35′ del pt, la palla arriva a Ilicic che calcia di sinistro dal limite dell'area piccola trovando il tris

al 35′ del pt, la palla arriva a Ilicic che calcia di sinistro dal limite dell’area piccola trovando il tris Atalanta-Udinese 2-1: al 35′ del pt, fallo in area di Opoku su Ilicic, doppio giallo per lui. Dal dischetto Muriel spiazza Musso.

Atalanta-Udinese 1-1: al 21′ del pt, palla di De Roon per Ilicic, l'attaccante si presenta tutto solo davanti a Musso e lo fredda

Atalanta-Udinese 0-1: al 12′ del pt, Kjaer regala il pallone ad Okaka, bravo a rimanere freddo e a battere Gollini in uscita.

La cronaca di Torino-Cagliari 1-1

Torino-Cagliari 0-1: al 40′ del pt, Simeone stoppa in area e si avventa al tiro Nandez, conclusione perfetta che va all’angolino

La cronaca di SPAL-Napoli 1-1

Un pareggio che delude tutti tifosi e l’ambiente napoletano speranzoso di tre punti per un rilancio in classifica per continuare un percorso e un progetto calstico nuovo. A novembre non si vince nulla…