Arrivano le elemosine per le Forze di Polizia

Un Governo che si accinge per l’ennesima volta, a mortificare chi ogni giorno rischia la vita per difendere i piu’ deboli e la sicurezza sul territorio !

Appena 80 euro lorde dopo circa dodici anni di contratti fantasma e che hanno visto impoverire i poliziotti e le loro famiglie per una progressiva crescita del costo della vita e contestuale staticità degli aumenti stipendiali !

I famosi 80 euro che il governo Renzi assegnava a poliziotti e pubblico impiego sono stati cancellati dai governi successivi che hanno assegnato un ridicolo contratto economico ai poliziotti di appena 20 euro !

Uno Scandalo !

Non sono bastati i centinaia di suicidi in Polizia e non sono bastati i morti ammazzati tra le Forze di Polizia che, ogni giorno per uno stipendio da “fame”, rischiano la propria vita al servizio dello Stato, uno Stato assente sia nei momenti di difficoltà che nel garantire ai Poliziotti una adeguata tutela contro le aggressioni, contro i processi della mala giustizia e contro un sistema che ormai, davanti gli occhi di tutti, vede chi indossa la divisa, un bersaglio sociale da colpire senza scrupoli !

Siamo indignati e sfiduciati ! Lo Stato non ci tutela, la Giustizia … peggio, la delusione è tanta e non ha precedenti !

I nostri stipendi sono rimasti statici al 2009, mancano dalle buste paga circa 800 euro ! Il costo della vita è aumentato e se guardiamo in Europa siamo i peggio pagati ! In Germania o in Francia, un poliziotto percepisce dai 2500 ai 3000 euro con molte più garanzie per il proprio lavoro! Noi non percepiamo nemmeno la metà di quei soldi !

E’ UNA VERGOGNA !!!

Prepariamo lo stato di agitazione e prossime manifestazioni di protesta per rivendicare i diritti riconosciuti dalla Costituzione Italiana ai lavoratori della Polizia di Stato ! Basta essere presi in giro dai signori politici che ignorano tali gravi disagi ! Basta essere presi in giro dall’assegnazione di gradi sulle divise senza soldi ! Basta subire mortificazioni e piangere morti !

Pretendiamo rispetto anche dai Sindacatoni che sicuramente si faranno “imbambolare” come sempre tradendo per l’ennesima volta il loro mandato !

Napoli li 17/10/2019 La Segreteria Nazionale

Federazione P.N.F.D./LI.SI.PO./U.SI.POL.

Sede Legale: Cell. 3920685499 – Via Chiatamone n.30 – Napoli