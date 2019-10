Arriva “Retrò”, la nuova collezione dell’orologio Capri Watch per festeggiare i 25 anni del marchio

Capri Watch lancia una nuova serie di modelli dallo stile elegante e di lusso che sicuramente faranno innamorare i tanti estimatori e collezionisti dell’orologio caprese. I nuovi modelli ripropongono il primo orologio di Capri Watch realizzato nel 1995 che sul quadrante richiama quello dell’orologio del campanile della famosa Piazzetta. E’ per questo motivo che il quadrante del nuovo Capri Watch si chiama “First” e la collezione prende il nome “Retrò” realizzata per festeggiare i 25 anni del marchio che saranno festeggiati la prossima estate. La collezione “Retrò” si aggiunge così a quelle già esistenti: “Rossella”, “Sub”, “Paola”, “Retrò” e “Jewels”. Il patron di Capri Watch, Silvio Staiano, esprime grande soddisfazione per questa nuova collezione che ritiene il “First” l’orologio più bello che sia stato realizzato col quadrante che rievoca quello della Piazzetta di Capri. Il celebre quadrante, stilizzato già nel 1995, fu il primo successo di Capri Watch che realizzò un quadrante maiolicato ancora più bello di quello storico posto sull’orologio che sovrasta il campanile del salotto del mondo.