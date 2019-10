Arriva il maltempo in Campania, allerta meteo dalle ore 20.00 di oggi. Attenzione in costiera amalfitana e penisola sorrentina

Arriva il maltempo in Campania per colpa di un sistema frontale di origine atlantica che sta già interessando le regioni del Nord. La Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali a partire dalle ore 20.00 di oggi per la durata di 24 ore, quindi fino alle 20.00 di domani giovedì 3 ottobre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, a tratti anche intense con possibili grandinate e raffiche di vento. Massima attenzione per il rischio di caduta di rami o alberi, tenersi lontani dalle strutture temporanee o pericolanti. In Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Napoli ed Area Vesuviana si segnalano anche possibili occasionali fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate.