Arrestato un 32enne sorpreso a coltivare piante di cannabis sulle pendici della montagna che costeggia la statale 145 sorrentina

Nel pomeriggio di ieri gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, nel corso di un’operazione antidroga, hanno sorpreso una persona mentre era intenta a coltivare sostanza stupefacente sulle pendici della montagna che costeggia la statale 145 “Sorrentina”. Durante il blitz i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 7 chilogrammi di piante di canapa indiana, alcune delle quali già essiccate e pronte per essere immesse sul mercato, ed anche alcuni attrezzi utilizzati per la coltivazione. L’uomo sorpreso a curare le piante di cannabis, D.A., di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.