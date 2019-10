Arrestato per spaccio di droga uno dei giovani che ha provocato l’incendio del Saretto a Sarno Si tratta di un 16enne, originario di Sarno, individuato insieme ad altri coetanei, come possibile responsabile dell’incendio che una settimana fa circa devastò il monte Saretto. L’arresto è stato compiuto dagli agenti del commissariato di Sarno nella serata di ieri. Il giovane è stato individuato e bloccato, dopo un tentativo di fuga, nel corso di un servizio di pattugliamento. Nel suo zaino sono state rinvenute sostanze stupefacenti per circa 70 grammi. In un altro luogo nascosto, frequentato dal 16enne, gli agenti hanno trovato e sequestrato altra sostanza stupefacente. Il minore è stato accompagnato presso un centro di accoglienza a disposizione del Tribunale dei Minori di Salerno.