CALCIO TRUFFA CON UN ARBITRAGGIO SCANDALOSO CONTRO IL NAPOLI BLOCCATO DAL VAR

Al di là dell’ episodio, che ha condizionato il risultato, il Napoli non ha niente da rimproverarsi. In gol nel primo tempo con Maksimovic (16′), dopo aver dominato, gli azzurri subiscono il pari di Freuler (41′) per una papera di Meret. Nel secondo tempo azzurri in gol con Milik, (71′), che aveva colto un palo nel primo tempo ed una traversa su punizione nel secondo. Poi la svolta della gara determinata dall’ arbitro.