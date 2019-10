Andrea Di Consoli a Meta ospite della VI edizione di \"Geografia Nascosta Meta Portoni Aperti\"

Meta (NA) Sabato 9 novembre saremo alle VI edizione di Geografia Nascosca – Meta Portoni Aperti

una kermesse culturale che celebra, ormai da alcuni anni con sempre maggiore successo, sulla falsariga della paesologia di Franco Arminio, la geografia nascosta e non di Meta e della penisola sorrentina raccontando il paesaggio che cambia, quello urbano e quello agricolo, rammentando gli antichi mestieri e quelli nuovi. E’ con grande piacere che quest’anno grazie a Eugenio Lorenzano ospitiamo Andrea Di Consoli, scrittore, giornalista e critico letterario, collaboratore de “Il Mattino”,”Il Sole 24 Ore” e non ultimo uno dei migliori autori della RAI in circolazione. L’appuntamento con lo scrittore è alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Meta, durante l’intervento sarà presentato il saggio, accompagnato anche dal relativo cd video “Mater Matera” (Castelvecchi) scritto da Andrea Di Consoli che ricordiamo è di origini lucane, e ha voluto così omaggiare la capitale della Cultura 2019: Matera.

Luigi De Rosa