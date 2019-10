Ancora un successo per l’associazione Gymacademy di Meta con la giovane ginnasta Francescapia Pollio

Ancora un grande riconoscimento per la ginnastica artistica in penisola sorrentina. La giovanissima Francescapia Pollio di Piano di Sorrento, appartenente all’associazione Gymacademy di Meta, vince la prima prima prova del campionato gold per la categoria allieve 4, disputato ad Angri domenica 29 settembre. Secondo posto per Ilaria Pucci Ilaria dell’associazione Arbostella di Salerno. Bronzo per Mariagrazia Vitale dell associazione Fortirudo di Torre del Greco.