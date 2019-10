Ancora truffe telefoniche, casi verificatisi anche in penisola sorrentina. Prestate la massima attenzione

Proprio in questi giorni sta girando l’ennesima truffa. Dopo aver ricevuto una chiamata sul vostro cellulare, una persona che si qualifica come responsabile dell’ufficio legale della vostra compagnia telefonica, vi avvisa di un debito da parte vostra nei confronti dell’operatore di telefonia mobile, pari a circa 200 euro per servizi richiesti e non pagati. Alle vostre rimostranze vi inviterà a saldare immediatamente il debito con un versamento su un numero di conto corrente paventandovi azioni legali nei vostri confronti in caso di inadempimento oltre all’essere inseriti in una fantomatica “lista nera” di morosi che vi renderà difficoltoso in futuro poter richiedere dei prestiti. Ebbene, vi invitiamo a non fornire a queste persone alcun dato sensibile (che vi verrà ovviamente richiesto). Un nostro lettore ha ricevuto una simile telefonata ma si è subito messo sulla difensiva dichiarando di lavorare nell’ambito legale e di essere a conoscenza delle truffe che girano ogni giorno. Ha inoltre minacciato di rivolgersi ai Carabinieri per segnalare la truffa. A questo punto il fantomatico riscossore di debiti ha chiesto se il numero era intestato ad un certo “Romagnoli” ( o qualsiasi altro cognome che non sia il vostro) ed alla risposta negativa è scoppiato in una fragorosa risata dichiarando: “Si vede che qualcuno ha voluto farle uno scherzo”. Il suo tentativo di truffa è andato male. Vi invitiamo a prestare attenzione a simili telefonate e, in caso di dubbi, di contattare direttamente il vostro gestore telefonico. Soprattutto non fornite mai i vostri dati sensibili a persone che potrebbero utilizzarli in modo sconveniente.