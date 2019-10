Ancora una morte bianca a Salerno. 41enne muore a Campagna

Ancora una morte bianca in provincia di Salerno in Campania. Tragedia a Campagna in provincia di Salerno nel pomeriggio di oggi in località Ponte Sele. Un uomo stava lavorando presso un’azienda di espurgo ed era intento ad eseguire dei lavori di saldatura quando una bombola contenente il gas è improvvisamente esplosa. Il corpo del malcapitato e’ stato dilaniato cauando la morte sul colpo. Sul posto ambulanze del Vo.Pi di Pontecagnano, la Croce Rossa di Serre, i Carabinieri e i vigili del Fuoco. L’uomo aveva 41 anni ed era originario proprio di Campagna. Ferito gravemente anche un 26enne.