Anche la Costa d’Amalfi protagonista al TTG 2019, un’occasione per far conoscere al mondo la realtà meravigliosa della nostra costiera

E’ partita TTG 2019, una competizione turistica internazionale alla quale non poteva mancare una rappresentanza della Costa d’Amalfi! Una sinergia nata tra il distretto turistico, la rete sviluppo turistico, i comuni, i parchi, le pro loco, le scuole ed i produttori. Lo stand “Authentic Amalfi Coast” si pone l’obiettivo di promuovere le pagine ancora non lette della Costa d’Amalfi in chiave di sviluppo di una economia turistica sostenibile, responsabile ed ordinata. La tre giorni è un’occasione per far vedere ed assaggiare al mondo una bella faccia della Costa d’Amalfi, promuovendo la storia, la cultura, i prodotti enogastronomici e l’arte.