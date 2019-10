Anche il difensore dell’Ajax Tagliafico in vacanza a Positano: relax con la bella Caro

Continuano ad arrivare celebrità e personaggi famosi in generale in Costiera Amalfitana. L’estate è bella che lontana, ma l’autunno non sembra da meno per quanto riguarda l’affluenza di turisti e, appunti, personalità dello spettacolo e dello sport. Ultimo arrivo è il difensore Nicolas Tagliafico. L’argentino in forza all’Ajax ha postato alcune foto sui social che lo ritraggono rilassarsi con la bellissima compagna Caro Calvagni a Positano. Ancora una volta la perla della Costiera Amalfitana è meta preferita di tanti turisti d’eccellenza.

Nicolas, classe ’92, è nato a Rafael Calzada, in Argentina, ma è di origini italiane: i nonni, infatti, sono di Genova dal lato paterno e calabresi da quello materno, possiede anche passaporto italiano. E’ un terzino mancino di grande corsa e buona tecnica, è particolarmente abile nella fase offensiva e in particolare nei cross. Ha cominciato la sua carriera da calciatore quando l’11 marzo 2010, con la maglia del Banfield, debuttando in occasione del match di campionato contro il Tigre.

Dopo aver passato la maggior parte della carriera in patria, nel gennaio 2018 viene acquistato dall’Ajax nei Paesi Bassi, debuttando così in uno dei massimi campionati del calcio europeo. Diventato il perno della difesa, il 19 settembre dello stesso anno segna una doppietta al debutto in Champions League contro l’AEK Atene (3-0). È uno dei protagonisti della grande stagione dell’Ajax che arriva fino alla semifinale di Champions League e vince Coppa d’Olanda e campionato.

Ha debuttato in Nazionale maggiore il 9 giugno 2017 nell’amichevole contro il Brasile vinta per 1-0. L’anno successivo viene convocato per i deludenti Mondiali di Russia 2018, in cui è il titolare sulla fascia sinistra della squadra sudamericana in tutte e 4 le sfide, compresa le quarta in cui l’Albiceleste esce agli ottavi per 4-3.