Anacapri. Sabato 12 ottobre l’insediamento di Don Marino, ex parroco di Trinità a Piano di Sorrento. Fervono i preparativi

Ad Anacapri tutto è pronto per accogliere Don Marino De Rosa, che dopo l’esperienza durata 12 anni come parroco della Santissima Trinità a Piano di Sorrento guiderà la parrocchia di Santa Sofia sull’isola azzurra, di cui è originario. Venerdì 11 ottobre, in attesa dell’arrivo del nuovo parroco, ci sarà una preghiera comunitaria che inizierà alle 17.00 con l’esposizione del Santissimo Sacramento, proseguirà con la celebrazione della Messa alle 18.00 ed alle 20.00 l’adorazione guidata. Sabato 12 ottobre finalmente l’ingresso di Don Marino accolto alle 17.30 in Piazza Diaz dalla comunità dei fedeli e dalle autorità. Alle 18.00, nella chiesa di Santa Sofia, celebrazione della Messa presieduta dal vescovo Monsignor Francesco Alfano durante la quale il nuovo parroco verrà presentato ufficialmente ai fedeli. E noi auguriamo a Don Marino di vivere con gioia e fede questa nuova “avventura” e gli auguriamo di cuore Buon Cammino.