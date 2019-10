Amalfi. Statale riaperta al traffico: si procede a ricostruire il muretto

E’ stato riaperto il tratto della ss163 “Amalfitana” chiuso durante le prime ore di questa mattina, all’altezza dell’albergo Il Saraceno, dal km 23 al 30. La causa della chiusura riguarda la caduta di una trivella durante operazioni di spostamento con la gru, ed oltre ad aver distrutto un muro, ha provocato anche alcune perdite di gas.

Gli addetti all’intervento delle condotte gas hanno operato ininterrottamente per garantire la più assoluta sicurezza per i cittadini residenti nelle zone limitrofe, ed in secondo luogo per provvedere alla riapertura della statale, rimasta chiusa in entrambe le direzioni, col traffico per Positano deviato al bivio di Vettica per Agerola.

La situazione è regolare da alcuni minuti, ed ora si sta provvedendo alla ricostruzione del muro in frantumi.