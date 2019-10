AMALFI – “RISCHIO ALLUVIONE”

La campagna aprirà la Settimana nazionale di Protezione Civile che proseguirà fino al 19 ottobre

La Pubblica Assistenza Millenium Costa d’Amalfi aderisce per la sesta volta

alla campagna “Io non rischio”, che torna nelle piazze di tutta Italia per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi.

Quest’anno la campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuis e Fondazione Cima si terrà il 12 e 13 ottobre in occasione dell’apertura della Settimana della Protezione civile: 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno entrare a contatto con le donne e gli uomini del Servizio nazionale della protezione civile.

Ad Amalfi, In collaborazione con i tecnici del C. O. C. (Centro Operativo Comunale), sarà un occasione utile, per continuare l’attività di DIFFUSIONE del PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE!

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.