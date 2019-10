Amalfi. Prove di dialogo fra le opposizioni, si cerca candidato unico contro Milano. Matteo Bottone ago della bilancia “Ci sto pensando”

Amalfi. Prove di dialogo fra le opposizioni, si cerca candidato unico contro Milano. Matteo Bottone ago della bilancia . La capitale della Costiera amalfitana pronta al voto . Daniele Milano sta portando avanti il suo mandato , dopo l’uscita di Laudano potrebbe esserci quella del politico più votato della Costiera amalfitana, Matteo Bottone. “Sto pensando a non candidarmi – confida Bottone a Positanonews -, tante le difficoltà incontrate , ma parlo a livello personale. Non c’è azione che non porti ad attacchi e denunce. E le mie giornate davanti al Tribunale di Salerno mi costano soldi e sacrifici . Cerco di stare vicino alla gente e amministrare al meglio il paese, sicuramente le critiche ci stanno pure ed è giusto, solo chi non fa non sbaglia, ma quando si arriva ad attacchi così ti viene la voglia di lasciare tutto e ci sto pensando”.

Fortissima nelle frazioni, un pò meno nelle frazioni , contro l’amministrazione Milano stanno cercando di unirsi le opposizioni . Il gruppo “Insieme” di Antonio De Luca, ex sindaco di Amalfi, con l’avvocato Giovanni Torre, starebbero dialogando con l’avvocato Pasquale Buonocore ( PD ) DI “Amalfi sei tu”, il fronte dovrebbe essere allargato al dottor Alfonso Del Pizzo, l’ex sindaco col dente avvelenato per lo scioglimento anticipato dell’amministrazione. Mentre altri protagonisti della politica, come l’avvocato Pisacane, non hanno preso ancora posizione.

Il problema delle opposizioni è proprio quello di trovare la quadra contro Milano. Con tre liste la riconferma di Daniele Milano , che così come ha critiche, come ogni sindaco, ha anche tanti consensi, sarebbe quasi certa, dunque tutti quelli che gli sono contro cercano di mettersi insieme, ma a loro volta ci sono motivi di contrasto anche fra di loro, poi ci sarebbero anche dubbi di tenuta di una lista messa insieme da tanti uniti non da progetti di sviluppo della città, ma per andare contro una persona.

Indubbiamente in questo momento due sono le incognite principali. Una è quella sul candidato unico contro Daniele Milano, lo stesso De Luca, che sembra il più forte , ha comunque tanti che gli sono contro, potrebbe uscire una terza persona fuori dal contesto? Ed è quello di cui si vocifera al momento. Poi l’incognita Matteo Bottone, il vice sindaco super votato, ma anche grande esperto di politica locale, potrebbe essere davvero l’ago della bilancia. Anche se non sembra ad Amalfi la campagna elettorale si comincia a sentire ed a tratti diventa anche un pò velenosa e caotica.