Amalfi / Positano . Don Luigi De Martino “Parroco a Positano? E’ il mio paese”

Amalfi. Don Luigi De Martino giovane parroco di Vettica di Amalfi è circondato dall’affetto dei suoi parrocchiani, ieri a messa tanti i riferimenti alla sua Positano, alla “comunità”, allo spirito di aiuto fra le famiglie che c’era una volta. Don Luigi viene anche dalla famiglia che ha gestito il bar storico simbolo della Positano di una volta, quando arrivavano i Beatles e i Rolling Stones. Non nega che gli piacerebbe far il parroco a Positano “E’ il mio paese”. I parrocchiani invece annunciano “Se se ne va chiudiamo la Chiesa di San Michele”. In ogni caso è bello vedere un parroco così disponibile e amato , viviere in sintonia con la propria gente, piangere e gioire con loro, essere comunità