Amalfi, “Io non rischio”: Millenium in piazza per promuovere le buone pratiche di Protezione Civile

Nella splendida cornice di Amalfi, festante per l’arrivo di Salvatore Cimmino, c’è chi è sceso in piazza stamattina per fare informazione e sensibilizzare sulle buone pratiche di Protezione Civile. La Pubblica Assistenza Millenium di Amalfi ha aderito per il sesto anno all’iniziativa “Io non rischio”, promossa per questo weekend dal Dipartimento di Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLuis e Fondazione Cima. Nello stand installato sul lungomare cittadino, c’erano il tecnico delegato per il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) Nicola Carrano e il vice-presidente della Millenium e consigliere nazionale dell’Anpas Antonio Acunto, con il sindaco di Amalfi Daniele Milano.

“Questa è un occasione per fare formazione, per spiegare le misure elementari di Protezione Civile – spiega Daniele Milano – e anche alcuni contenuti del piano di Protezione Civile Comunale, che ovviamente devono essere osservati in caso di emergenza, quindi un momento di informazione, di ascolto”. “Sono molto contento di questa giornata – ci dice soddisfatto Acunto – perché l’Anpas è una delle ideatrici della campagna Io non rischio, sposata dal dipartimento e poi estesa alle altre associazioni locali, oltre alla Croce Rossa. Ma ancora più contento sono per aver raggiunto questo obiettivo, perché è un percorso venuto da lontano, la Protezione Civile vent’anni fa non era conosciuta e per fortuna si è preso coscienza dell’esigenza, soprattutto di prevenire, che è la cosa più importante, sia per la campagna del dipartimento, che per la prevenzione locale.”

Ad Amalfi proseguirà questa importante campagna d’informazione e formazione anche durante la settimana: venerdì 17 ottobre avrà luogo il progetto “La Terra vista da un professionista – a scuola con il Geologo”, con il coinvolgimento degli alunni del Marini-Gioia di Amalfi, con lo scopo di approfondire la conoscenza sul nostro territorio e i rischi, i corretti comportamenti da intraprendere in caso di necessità per mitigare le conseguenze sull’ambiente ed i cittadini. L’appuntamento è agli Antichi Arsenali con la partecipazione del Comune di Amalfi, l’Istituto Scolastico Marini Gioia, la Pubblica Assistenza Millenium e dell’ordine Nazionale dei Geologi, rappresentato dal dott. Secondo Amalfitano.