Amalfi nello spot pubblicitario di Tim “Operazione Risorgimento Digitale”

Amalfi entra da protagonista nello spot di Tim, dedicato alla campagna pubblicitaria “Operazione risorgimento Digitale”. Il comune simbolo della Costiera è stato quindi scelto per identificare tutte le piazze d’Italia. Questa campagna è infatti stata ideata per promuovere la digitalizzazione del Bel Paese, favorendo la diffusione delle nuove tecnologie.

Il progetto di educazione digitale è accompagnata da questo spot istituzionale, trasmesso dal 29 ottobre 2019 sulla Rai, nel circuito tv, cinema, digital e radio, è caratterizzato da una serie di immagini accompagnate dalle note de Il signor Bruschino – Overture di Gioacchino Rossini. Ad ideare la breve sequenza di 15 secondi è stato Luca Josi direttore brand strategy, media e multimedia entertainment di Tim.

“Con questo ambizioso obiettivo TIM dà il via a Operazione Risorgimento Digitale, un grande progetto di educazione digitale per l’Italia che raggiungerà 1 milione di persone attraverso corsi di formazione diffusi in tutte le 107 province italiane”. Il tour itinerante partirà da Marsala (Trapani) il prossimo 11 novembre, con l’obiettivo di accelerare la diffusione delle competenze digitali nei cittadini.

Il progetto l’apprendimento delle nuove tecnologie prevede corsi di formazione, tenuti da maestri del settore: 400 formatori raggiungeranno tutte le province italiane, per sviluppare il programma del colosso della telefonia che coinvolgerà le persone in 20mila ore di lezione. Con orgoglio la nostra Costiera Amalfitana ed Amalfi, rappresentano le realtà locali che saranno investite da questo grande progetto.