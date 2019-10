Amalfi. NCC taglia la strada a ciclomotore e non soccorre, sospesa la patente

Amalfi. Sospesa la patente a un conducente NCC dai carabinieri perché taglia la strada a ciclomotore e non soccorre. Nelle curve della SS.163 un NCC ha tagliato la strada a un ciclomotore mentre si dirigeva verso Positano. Il passeggero, di cui non si sa nulla, ha subito alcune fratture alle dita del piede. L’NCC non si fermava e continuava. Tanto è bastato a far emettere, dopo attente indagini degli uomini dell’Arma, il provvedimento di sospensione della patente al conducente del mezzo che forse andava di fretta per il traffico che assilla la Costiera amalfitana. La persona poi è stata soccorsa dal 118 all’ospedale di Castiglione di Ravello, ma non si sa nulla se non delle microfratture . I carabinieri sono riusciti a individuare il responsabile e a sospendere la patente in attesa di eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria di Salerno