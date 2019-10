Amalfi. Un matrimonio fa da favola oggi per Vittorio Cobalto e Clara Tipaldi. Lo abbiamo seguito dal nostro Ivan Mastro di Positano che ci ha trasmesso la gioia di questo evento felice, con un sole che ha sorriso per tutta la giornata gli sposi felici. Un sole che noi di Positanonews auguriamo che splenda sempre così come oggi nella loro vita.

Un matrimonio vintage al Duomo di Sant’Andrea celebrato dal parroco Don Antonio Porpora, auto d’epoca, la vespa d’antan. I testimoni Andrea Camera e Floriana Vigilante splendidi , come gli amici, elegantissimi da Blues Brothers, il ricevimento di alto livello dell’hotel Club Due Torri di Maiori. E’ propri il caso di dire che si corona una storia d’amore e auguri agli sposi.