Amalfi. Lo chef Antonio Dipino del ristorante “La Caravella”: “Il traffico ci sta uccidendo, no agli autobus turistici”

Amalfi. Lo chef Antonio Dipino, del ristorante “La Caravella”, è intervenuto in modo deciso sul problema del traffico in costiera amalfitana. Secondo Dipino il traffico sta uccidendo la costiera, la vita dei cittadini ed il turismo. Anche Amalfi sta lentamente morendo. Lo chef ritiene che sia arrivato il momento di compiere una scelta drastica poiché non basta semplicemente limitare gli autobus, ma per salvarci è necessario che ad Amalfi i bus turistici non possono più parcheggiare. Indubbiamente una proposta forte ma sicuramente indispensabile per la sopravvivenza dei paesi della costiera amalfitana e di tutti i loro abitanti.