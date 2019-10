Amalfi, l’attore Nicholas Hoult in Costiera Amalfitana: tappa al ristorante Marina Grande

Continua l’autunno caldo in Costiera Amalfitana, sia per quanto riguarda il clima, sia per quanto riguarda l’affluenza di celebrità e vip che si sono riversati nei nostri territori. Una seconda estate che ha attirato migliaia e migliaia di visitatori, tra questi tantissimi attori. Ultimo arrivato è l’inglese Nicholas Hoult, noto, tra gli altri, per film come X-Men e Mad Max: Fury Road. Hoult ha fatto tappa al noto ristorante di Amalfi, Marina Grande.

Nato a Wockingham, Hoult è terzo di quattro fratelli, è nato da un’insegnante di pianoforte e da un pilota della British Airways. Molto precoce, ha cominciato la sua carriera a sei anni nel 1996 con la pellicola inglese Relazioni intime. Ha acquistato fama internazionale grazie alla partecipazione, nel ruolo di Marcus, al film About a Boy – Un ragazzo nel 2002, a cui segue quella di Tony Stonem nella serie televisiva Skins. Nel 2005 ha preso parte a The Weather Man – L’uomo delle previsioni, in cui ha interpretato il personaggio di Mike. Nel 2008 ha recitato nel film A Single Man di Tom Ford, insieme all’attore Colin Firth. Nel 2010 recita nel film Scontro tra titani, interpretando il ruolo di Eusebios, mentre nel 2011 Hoult ha interpretato la Bestia nel film di supereroi X-Men – L’inizio, diretto da Matthew Vaughn.

Nel 2013 ha interpretato lo zombie R nel film Warm Bodies, il quale si innamora della giovane umana, Julie. Sempre nel 2013 ha vestito i panni del protagonista di Il cacciatore di giganti di Bryan Singer. Nel 2014 e nel 2016 riprende il ruolo di Bestia nei capitoli della serie di X-Men: X-Men – Giorni di un futuro passato e X-Men – Apocalisse, sempre diretti da Bryan Singer. Nel 2015 interpreta Nux nel film di George Miller Mad Max: Fury Road. Nel 2017 recita nel film di guerra Castello di sabbia, nello stesso anno è J. D. Salinger in Rebel in the Rye. Nel 2018 è parte del cast del pluripremiato La favorita di Yorgos Lanthimos. Nel 2019 riprende il ruolo di Bestia in X-Men – Dark Phoenix. Nel 2019 interpreta il ruolo di J. R. R. Tolkien nell’omonimo film diretto da Dome Karukoski.