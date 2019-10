Amalfi, l’annuncio di Gianluca Laudano: “Pochi giorni e tornerò a seguire vicende politiche”

Annuncio importante di Gianluca Laudano. A mezzo social, l’ex consigliere del Comune di Amalfi, amministrazione Daniele Milano, ha annunciato di volter tornare a impegnarsi nella vita politica del paese. Ricordiamo che Laudano ricopriva il ruolo di consigliere delegato a Manutenzione del Territorio e del Patrimonio Comunale. Una figura che metteva d’accordo un po’ tutti, stimata dagli avversari e ovviamente dagli alleati politici. Era stato eletto nel 2015 con 160 voti di preferenza, poi, a luglio scorso, la decisione di rassegnare le proprie dimissioni: gli successe Alfonso Apicella, che con 126 voti era il primo dei non eletti con “Liberi” nell’ultima tornata elettorale. Apicella è un noto imprenditore e proprietario dell’Amalfi Terminal, da sempre è vicino all’amministrazione con la quale ha collaborato a titolo gratuito come consigliere politico, avendo ricevuto le deleghe alla viabilità e al commercio.

Ora l’annuncio arrivato, appunto, tramite il suo profilo ufficiale Facebook, ovvero quello di tornare a far politica per Amalfi:

“Desidero informare I miei pochi amici che tra qualche giorno, ricomincerò a seguire personalmente, come ho sempre fatto anche prima che venissi eletto consigliere, le vicende politiche amalfitane.Naturalmente ci sarà un occhio particolare per la manutenzione che da sempre mi ha appassionato. Ogni lettera protocollata, ogni post, ogni commento sara’ sempre scritto col massimo rispetto nei confronti di amministratori passati e presenti, e rispetto ci sara’ anche per coloro che si apprestano con entusiasmo a vivere l’esperienza di una nuova candidatura. Se avrò tempo, forza e qualche aiutante creerò anche una pagina Facebook sulla quale faro’ convergere tutte le mie segnalazioni”. Probabilmente, quindi, un progetto abbastanza nuovo per Laudano: un modo per cercare di farsi vedere nuovamente attivo politicamente ad Amalfi e cercare allo stesso tempo di dare voce a chi ne ha bisogno.