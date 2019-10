Amalfi, elezioni: nasce Comitato Promotore Amalfi 2020. Chi sarà il candidato sindaco?

Si entra nel vivo in vista delle prossime elezioni politiche ad Amalfi. In questi giorni, infatti, sta girando in paese un volantino firmato “Comitato promotore Amalfi 2020″: la coalizione è formata da diversi cittadini del posto e alcune figure di spicco della politica amalfitana. Tra questi figurano i nomi di Antonio Del Pizzo e Antonio De Luca, entrambi ex sindaci, dell’ex vicesindaco Giovanni Camera, dei consiglieri di minoranza Pasquale Buonocore e Giovanni Torre e di Iolanda Giuliano, già coordinatrice del PD.

CHI SARA’ IL CANDIDATO SINDACO?

Ma chi sarà il candidato sindaco? De Luca, già sindaco, o Giovanni Torre? Quest’ultimo ha pubblicato un post esplicativo,

“Amalfi 2020 è un laboratorio di idee per la nostra Città. Un luogo comune di confronto e di partecipazione tra cittadini, amministratori, operatori, giovani, donne ed anziani. Il motore di un nuovo progetto condiviso per l’amministrazione della Città ed, allo stesso tempo, un laboratorio permanente per la formazione e la crescita della nuova classe dirigente. Ecco perché, insieme a tanti amici, lasciando da parte ogni ambizione personale, abbiamo deciso di mettere le nostre capacità e la nostre esperienze umane ed amministrative al servizio di questo nuovo corso!

Amalfi ha bisogno di una svolta ed è questa la nuova sfida che ci attende! #amalfi2020”

Dunque tutti si sarebbero fatti da parte, manca ancora il nome, nascerà fra di loro , o , come dicono a Positanonews, ci sarà un esterno?

Staremo a vedere

ECCO IL MANIFESTO

“Non c’è più tempo! La nostra Città ha bisogno di una svolta radicale che non può più essere rimandata” – si legge nel manifesto. “Paghiamo il ritardo in scelte determinanti per la crescita del paese e il peso di problemi vecchi e nuovi che hanno condizionato e continuano a condizionare la vita di cittadini e turisti. La diffusa incapacità amministrativa ed il totale isolamento politico degli ultimi anni ci relega a fanalino di coda dell’intera costiera ed è tra le cause di una situazione di degrado civile, sociale e culturale che non può più essere tollerata.

Le sfide che il futuro ci riserva vanno affrontate con impegno, capacità, determinazione ed un pizzico di lucida follia. È arrivato il momento che le forze sane, le energie positive della nostra Comunità si uniscano in un progetto comune, avviino un percorso umano e politico di partecipazione e di confronto che riscopra, agli occhi del mondo, la grandezza della nostra Città, la sua identità e la sua storia e che riaffermi con orgoglio il senso della sua unità ed appartenenza.

Desideriamo costruire una Città al servizio, innanzitutto, dei suoi cittadini, che tuteli l’ambiente ed assicuri la vivibilità del suo territorio; una Città che sia in grado, finalmente, di pianificare e di realizzare le infrastrutture ed i servizi essenziali al suo sviluppo; che valorizzi una nuova cultura del turismo, in cui venga privilegiata la giusta armonia tra esigenze e risorse, tra programmazione ed opportunità, in un sistema articolato in cui gli operatori siano i veri protagonisti ed artefici della crescita; una Città che riscopra la ricchezza della sua socialità, nella cultura, nel teatro, nello sport ed in ogni attività associativa; una Città in grado di fiutare in basso ma anche di guardare in alto, cogliendo le opportunità del futuro.

Ecco perché nasce il Comitato promotore Amalfi 2020: favorire la partecipazione dei cittadini, delle donne, dei giovani e degli anziani, il confronto tra gli operatori turistici e commerciali, tra categorie ed associazioni in ogni settore della vita amministrativa, costruire una prospettiva unitaria di crescita e di sviluppo che unisca ogni componente della nostra Comunità e che possa candidarsi alla guida della nostra Città su presupposti completamente nuovi rispetto al passato, in cui sia chiara la visione e ben precisi obiettivi da perseguire”.

Intanto Amalfi in Costiera amalfitana si è mossa per prima, simile iniziativa, ma non ancora organizzata, a Maiori, dove le opposizioni, salvo Fiorillo , si stanno mettendo insieme, mentre a Positano è tutto fermo apparentemente si aspetta la conferma della legge che consenta il terzo mandato a Michele De Lucia.