Amalfi, denunciato uomo in possesso di un coltello a serramanico

Durante la scorsa serata, i Carabinieri di Amalfi in collaborazione con la Polizia Locale, hanno effettuato una perquisizione ai danni di un uomo napoletano, in possesso di un coltello a serramanico. Inizialmente la vettura dell’uomo, con 4 passeggeri, ha destato sospetti nei confronti degli agenti della Polizia Locale i quali hanno immediatamente allertato il comando dei Carabinieri, prontamente intervenuti a perquisire i sospettati. L’uomo in possesso del coltello è un 44enne già noto per altri precedenti, ed è in stato di libertà ma denunciato a chi di competenza.