Amalfi, crisi respiratoria per un anziano del posto: trasportato all’ospedale di Castiglione

Insufficienza respiratoria per un 86enne di Amalfi questa mattina. Tanta paura per i familiari che hanno immediatamente avvertito i sanitari del 118: l’ambulanza ha trasportato l’anziano all’ospedale di Castiglione di Ravello, dove è giunto in codice rosso.

Qui gli sono stati effettuati i controlli di rito ed è stato intubato; è stato però necessario il trasferimento in eliambulanza al reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Il mezzo di soccorso è partito dal Maiori. Ancora non sono note le condizioni dell’6enne.

Vi terremo aggiornati.