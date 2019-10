Amalfi. Cade trivella da gru, si teme fuga di gas. Chiusa strada al Saraceno

Amalfi. Chiusa la strada all’altezza dell’albergo Il Saraceno. Hanno fatto cadere una trivella mentre la spostavano con la gru verso le 5 di questa.

Si è rotto il muretto a bordo strada ela tubatura del gas che ci passa sotto. Strada chiusa in attesa esca tutto il gas dal tubo.

Costiera amalfitana a metà, la SS163 da Positano ad Amalfi, prima del bivio di Agerola, è chiusa al momento. Carabinieri sul posto con vigili del fuoco di Maiori e operai della Amalfitana Gas.

Per chi deve raggiungere Positano e Praiano o viceversa andare ad Amalfi e Salerno ricordiamo che c’è la strada comunale di Conca dei Marini che collega con l’Agerolina. Ovviamente nin adatta a mezzi pesanti o autobus per cui la SITA non può effettuare i collegamenti.