Amalfi. Per Andrea Cataldi la più bella poesia. Auguri per le nozze con Carla Bassi . Il matrimonio è stato celebrato nel Duomo di Amalfi da Don Andrea Alfieri. Grande gioia per i due e auguri vivissimi ad Andrea Cataldi, che, fra l’altro, è un bravissimo poeta e scrittore. E non c’è niente di più bello dell’amore per un poeta. Augurissimi agli sposi da Positanonews

La bella foto è di Elisabetta Barletta

scatto momerabile ( ricordo tangibile che mi sono aggiudicata giocandomi la carta del “ehhh ma io sono l’amica lontana che vive al noooord…”) di una bellissima giornata: il matrimonio della mia amichetta d’infanzia Carla con Andrea! 🙂