Prosegue la diretta di Positanonews sull’impresa di Salvatore Cimmino, che è giunto ad Amalfi scortato dal cavallo alato del galeone della Regata Storica, simbolo della Città Repubblica Marinara. In una giornata grandiosa e graziata dal sole, Cimmino conclude questa bellissima impresa, lanciando un importante messaggio di speranza contro ogni tipologia di barriera, siano esse fisiche o psicologiche.

All’arrivo c’erano il sindaco Daniele Milano con Pina Welby dell’Associazione Luca Coscioni, che ha portato la testimonianza delle proprie battaglie anche in questa speciale occasione, in terra amalfitana: “io spero che ci siano ali per tutti quelli che hanno impedimenti” – ha detto Pina Welby a Positanonews. Nella ridente capitale della Costiera, Daniele Milano ci ha parlato della sensibilizzazione sui temi promossi da Salvatore Cimmino.

Un evento che può sensibilizzare chi legifera, sulle difficoltà che devono affrontare le amministrazioni locali, dall’audizione alla Camera dei Deputati si è parlato della necessità di dare un apporto concreto alla questione delle barriere architettoniche, che il Comune di Amalfi in questi anni ha cercato di affrontare compiendo grandi sforzi, considerando il fatto di doversi scontrare con un territorio morfologicamente difficoltoso come quello Costiero, con territori edificati in verticale.

Salvatore Cimmino ha lanciato quest’oggi un grande messaggio di speranza, tagliando quest’oggi l’ultima tappa di questa impresa, iniziata venerdì da Massa Lubrense, per arrivare poi a Positano. Questa mattina invece la partenza è stata da Praiano alla volta di Amalfi. Noi in questi giorni abbiamo seguito tutta l’impresa a due passi da lui, documentando la sua traversata. Una persona speciale che dal 2010 lancia messaggi di speranza in tutto il mondo, varcando i mari in lunghe distanze in tutti i continenti. Salvatore Cimmino alla veneranda età di 40 anni è più di un icona dello sport, considerando che si sta spendendo per una causa in cui ha utilizzato questa sua disabilità per sensibilizzare il prossimo.