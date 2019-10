ALTAVILLA SILENTINA: 61ENNE TROVATO IMPICCATO IN UN TERRENO DAI FAMILIARI

Trovato impiccato un 61enne di Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. L’amara notizia deriva dalla scoperta dei familiari che, nella tarda mattinata di quest’oggi, hanno ritrovato il corpo dell’uomo in terreno.

Si presume si tratti di un suicidio. Il 61enne era anche molto conosciuto in zona e la notizia ha, infatti, destato non poco sconcerto. Secondo quanto riportato sul notiziario Infocilento.it, i parenti della vittima hanno iniziato a preoccuparsi della sua scomparsa, quando per ora di pranzo, l’uomo non era ancora rientrato a casa come di consueto. Ciò ha smosso uno dei familiari che immediatamente si è messo alla ricerca. Dopo una serie di controlli in giro per la città e nei posti più frequentati dall’uomo, è in un terreno agricolo vicino al centro urbano che è avvenuta la triste scoperta.

L’arrivo dei soccorsi del 118 è risultato come sempre tempestivo, ma questa volta inutile. Oramai c’era ben poco da fare. I familiari hanno informato anche i Carabinieri.

La causa, al momento più avallata, del decesso sembra essere quella del suicidio e che ben poche siano le alternative possibili. Si indaga, ma intanto in città è davvero tanto lo sconcerto per il suicidio del 61enne di Altavilla Silentina.

