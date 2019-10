Alla ‘Suor Orsola Benincasa’ un tour esclusivo per la presentazione dei Master in Cinema-TV, Radiofonia e Giornalismo

Lunedì 7 Ottobre 2019, a partire dalle ore 10:30, all’l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, saranno presentati nel corso di un tour il Master in Cinema e Televisione, il Master in Radiofonia e il Master in Giornalismo.

Il tour di presentazione dei Master, destinato ai giornalisti, agli allievi interessati e a coloro che hanno effettuato una preiscrizione, si svolgerà all’interno della cosiddetta TORRE DELLA COMUNICAZIONE, una palazzina dello splendido Ateneo campano che si trasforma in autentico ‘media center’, in un ‘media service’ unico nel suo genere in cui allievi e professionisti della comunicazione uniscono le loro forze in un progetto didattico, formativo e produttivo.

Nel corso della mattinata verranno presentate le attività del Master in Cinema e Televisione, del Master in Radiofonia e del Master in Giornalismo: l’appuntamento con i giornalisti, gli allievi e coloro che hanno effettuato la preiscrizione ai tre Master è per le ore 10:30 di Lunedì 7 Ottobre 2019 nel cortile dell’entrata secondaria dell’Università Suor Orsola Benincasa (via Suor Orsola 10 | Napoli), in quel magnifico ex monastero che è nucleo storico dell’Università.

Durante il press-tour sarà previsto un saluto da parte del Rettore dell’Ateneo, il Prof. Lucio d’Alessandro, direttore scientifico dei Master ospitati negli spazi della palazzina Torre della Comunicazione. Verrà, inoltre, presentato l’artwork ufficiale della stessa Torre della Comunicazione, interpretata come spazio ‘nuovo’, aperto al dialogo tra i media.

I giornalisti che parteciperanno all’evento potranno visitare il Centro di produzione che è sede del Master in Cinema e Televisione; durante la visita saranno proiettati alcuni dei lavori audiovisivi realizzati dagli allievi nell’ambito del Corso e saranno presenti anche alcuni dei giovani autori dei lavori che verranno presentati. Lo scopo del Master, diretto da Nicola Giuliano (produttore Premio Oscar dei film di Paolo Sorrentino), è quello di formare professionisti del cinema e della televisione in grado di associare a una piena e matura padronanza del linguaggio audiovisivo la capacità di promuovere le proprie idee originali sfruttando tutte le moderne tecnologie e piattaforme disponibili e di interloquire consapevolmente con l’industria cinetelevisiva. Ben tre componenti dello staff del Master fanno parte dell’Academy italiana per l’assegnazione annuale dei David di Donatello: Nicola Giuliano, Gianfranco Pannone e Andrea Garello.

Il Master in Radiofonia – fondato nel 2013 – presenterà le sue caratteristiche, i suoi dati sul placement e le novità della prossima edizione del Master, divenuto punto di riferimento irrinunciabile a livello italiano per la formazione in ambito radiofonico, come dimostrato dalle tante importanti docente registrate nel corso degli anni e dalle sue figure di coordinamento didattico-scientifico: Alfredo d’Agnese, Antonio D’Amore, Barbara Della Salda, Carlo Mancini.

Sarà possibile, nel corso della mattina del 7 Ottobre, visitare e scoprire anche gli spazi della Scuola di Giornalismo, prima struttura di questo tipo nell’ambito del Mezzogiorno peninsulare. Nata nel 2003 grazie al lavoro congiunto dell’Università ‘Suor Orsola Benincasa’ e dell’Ordine dei Giornalisti – che misero a punto nell’ateneo il Master biennale in Giornalismo – oggi vanta una vivace redazione, suddivisa in un’area per le postazioni computer, in un’aula per le lezioni frontali e le videoproiezioni (la Sala Giancarlo Siani), una sala riunioni, un set per le riprese televisive in studio e infine un’ampia area destinata al montaggio dei servizi radio-tv e alla registrazione dei testi in cabina insonorizzata.

MASTER IN GIORNALISMO

Presidente: Lucio d’Alessandro

Direttore: Marco Demarco

Direttore delle testate: Marco Demarco

Responsabile inchieste biennali per la collana Cronaca e Storia: Paolo Mieli

Segreteria didattica: Nancy Polverino

MASTER IN CINEMA E TELEVISIONE

Direttore scientifico: Lucio d’Alessandro

Direttore del Master: Nicola Giuliano (produttore premio Oscar dei film di Paolo Sorrentino)

Comitato scientifico: Enricomaria Corbi, Emma Giammattei, Valerio Caprara, Gennaro Carillo, Massimo Cinque, Nicola Giuliano, Antonio Frascadore, Arturo Lando, Marino Niola, Gianfranco Pannone, Antonio Petrillo, Carlo Alberto Pinelli, Augusto Sainati.

Responsabile didattico-scientifico: Arturo Lando Responsabile lavori audiovisivi Cinema: Gianfranco Pannone

Responsabile lavori audiovisivi Tv: Massimo Cinque

Tutor tecnico-didattico area Cinema: Sergio Scoppetta

Tutor tecnico-didattico area Tv: Antonio Frascadore

Docente curatore area Stage: Luigi Barletta

Responsabile laboratorio stabile di sceneggiatura: Andrea Garello (“Smetto quando voglio” e altri successi)

Tutor tecnici per la realizzazione dei lavori di fine corso: Sergio Scoppetta (anche docente di Ripresa), Mario Sposito (anche docente di Montaggio), Giuliano Caprara (anche docente di Color correction), Elia Giacobbe (tutor registrazione suono)

Curatrice amministrativa: Nancy Polverino

Supporto tecnico permanente in aula: Enrico Gambardella

MASTER IN RADIOFONIA

Direttore scientifico: Lucio d’Alessandro

Comitato scientifico: Enricomaria Corbi, Marino Niola, Pasquale Scialò

Coordinamento didattico-scientifico: Alfredo d’Agnese, Antonio D’Amore, Barbara Della Salda, Carlo Mancini

Master in Cinema e Televisione

info@mastercinematv.it | 081.2522227 | 081.2522523 | 081.2522236

Master in Radiofonia

master.radiofonia@unisob.na.it | 081.2522236 | 081.2522368

Master in Giornalismo

master.giornalismo@unisob.na.it | 081.2522236 | 081.2522469

Responsabile branding e comunicazione Torre della Comunicazione | Suor Orsola Benincasa​

(Master in Cinema e Televisione | Master in Radiofonia | Master in Giornalismo)

dott. Michelangelo Iossa | Michelangelo Comunicazione

michelangelocomunicazione@gmail.com | 338.8545610