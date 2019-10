ALFONSO GARGANO, autore di numerose poesie , ha poetizzato \"PASSO DUOMO di Salerno.

La rima baciata, che unisce nella classica struttura AABBCC versi tra loro contigui; diffusa soprattutto nella forma del distico (due versi), è la rima che usa il poeta salernitano Alfonso Gargano e egli stesso lo dichiara nel titolo del suo interessantissimo libro “La mia Salerno in rima baciata “. Personalmente ritengo che non sia solo una questione di metrica, ma di amore e di attenzione per tutto ciò che cade sotto il suo vigile occhio, è secondo me, un baciare idealmente le cose e il suo amore traspare dal fatto che non gli sfugge niente, nemmeno un insignificante particolare, che sfugge persino agi stessi interessati. Ho dedotto ciò analizzando questa meravigliosa poesia su un locale della sua Salerno:

Un mondo in soli 14 versi: la tazza di caffè in solitudine o in compagnia, la marca, la fragranza, l’aroma e la percezione di essa in lontananza, il dentro e il fuori del sottofondo musicale, la musica dal vivo nel crepuscolo, il dentro e il fuori della cattedrale, l’ubicazione esatta del centro storico, l’evidenziare del lato umano nei sorrisi e cordialità dal dietro del bancone, i vari elementi serviti, la professionalità e persino le rotte e speranze di virare lontano, del nostromo o nostr’uomo di Passo duomo.

